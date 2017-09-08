Петербурженка подала в суд, не испытав удовлетворение после погашения кредита

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Жительница Санкт-Петербурга Юлия Панферова обратилась в суд с требованием взыскать почти миллион рублей с кредитной организации после того, как не получила обещанное компанией «удовлетворение» от погашения кредита.

«Иск с такими сторонами к нам поступил. Какое-либо процессуальное решение по нему еще не принято», — сообщил РИА Новости представитель Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

Панферова рассказала, что заинтересовалась статьей на сайте кредитной организации, в которой некие исследователи заявляли о подобном оргазму удовлетворении в момент погашения долга. Именно эта статья, как утверждает истица, и побудила ее оформить договор микрозайма на 5 тыс. рублей у кредитной фирмы, которая выступала партнером исследования.

Петербурженка погасила кредит, однако настроение ее не улучшилось, и внутреннего удовлетворения она не испытала. Поэтому она и решила взыскать с организации почти миллион рублей за моральный ущерб, так как обязательства по договору якобы «выполнены не в полном объеме».