Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ одержала успех в Дейр эз-Зоре
Общество
Петербурженка подала в суд, не испытав удовлетворение после погашения кредита
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Петербурженка подала в суд, не испытав удовлетворение после погашения кредита

    11:06  8 Сентября 2017
    576

    Петербурженка подала в суд, не испытав удовлетворение после погашения кредита

    Санкт-Петербург, 8 сентября. Жительница Санкт-Петербурга Юлия Панферова обратилась в суд с требованием взыскать почти миллион рублей с кредитной организации после того, как не получила обещанное компанией «удовлетворение» от погашения кредита.

    «Иск с такими сторонами к нам поступил. Какое-либо процессуальное решение по нему еще не принято»,  — сообщил РИА Новости представитель Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

    Панферова рассказала, что заинтересовалась статьей на сайте кредитной организации, в которой некие исследователи заявляли о подобном оргазму удовлетворении в момент погашения долга. Именно эта статья, как утверждает истица, и побудила ее оформить договор микрозайма на 5 тыс. рублей у кредитной фирмы, которая выступала партнером исследования.

    Петербурженка подала в суд, не испытав удовлетворение после погашения кредита

    Петербурженка погасила кредит, однако настроение ее не улучшилось, и внутреннего удовлетворения она не испытала. Поэтому она и решила взыскать с организации почти миллион рублей за моральный ущерб, так как обязательства по договору якобы «выполнены не в полном объеме».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017 9313

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        1537

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        3872

        Прокуратура Киева поддержала неонацистов в ходе погромов, бизнесмены бегут из города

        10:05 4 Сентября 2017
        7788

        Активист Майдана Геращенко: Украинцам нельзя атаковать полицию

        14:52 31 Августа 2017
        3674
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        Стало известно точное число погибших и пострадавших в массовом ДТП на Урале

        18:05   9 Сентября 2017
        225
        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        Неудобная правда: Нидерландам невыгодно разоблачение виновного в крушении рейса MH17 в Донбассе

        17:11   9 Сентября 2017
        5358
        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        МИД РФ назвал кощунством снос мавзолея Красной армии в Польше

        16:50   9 Сентября 2017
        303
        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в ХМАО, 10 человек пострадали

        10:40   9 Сентября 2017
        6362