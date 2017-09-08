Обиженный клиент расстрелял владельца бара в Петербурге и его брата

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Санкт-Петербург, 8 сентября. В одном из баров Невского района Петербурга произошел конфликт, который закончился стрельбой. Пострадали два человека.

Инцидент был зафиксирован в заведении на улице Дыбенко, сообщает газета «Комсомольская правда». Хозяин бара и его брат поругались со знакомым. Ссора закончилась тем, что посетитель вышел на улицу и вернулся с оружием. Он произвел несколько выстрелов в людей.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Другой был отпущен домой. Виновник стрельбы пришел в полицию самостоятельно. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают детали происшедшего.