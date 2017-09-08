В Петербурге пройдет день памяти жертв блокады

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Санкт-Петербург, 8 сентября. Сегодня жители Петербурга вспоминают годовщину начала блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня и привела к гибели сотен тысяч жителей и защитников города.

Памятные церемонии по традиции начнутся с возложения цветов к памятной табличке на доме №14 на Невском проспекте. Также возложение цветов состоится на братском захоронении на Пискаревском мемориальном кладбище. В память о трагических событиях 1941-1944 годов на Марсовом поле петербуржцы прочтут стихи прожившей несколько месяцев в осажденном Ленинграде Анны Ахматовой и услышат исполнение Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича.

В связи с проведением шествия и концерта «Бессмертный Ленинград» 8 сентября с 17.00 до 18.00 будет закрыт проезд вдоль Марсового поля от набережной р. Мойки до Миллионной улицы. С 18.00 до 19.00 проезд будет ограничен на участке Миллионной улицы от Марсова поля до Дворцовой площади.