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Судебные приставы выселили нелегальный хостел из квартиры в Петербурге
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    Судебные приставы выселили нелегальный хостел из квартиры в Петербурге

    21:10  7 Сентября 2017
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    Судебные приставы выселили нелегальный хостел из квартиры в Петербурге

    Санкт-Петербург, 7 сентября. Судебные приставы Санкт-Петербурга выселили нелегальный хостел из квартиры на Новочеркасском проспекте. Об этом сообщает пресс-службе Главного управления ФССП по Петербургу.

    По данным ведомства, жительница Петербурга устроила в своей квартире хостел. Невский районный суд запретил хозяйке квартиры использовать жилье не по назначению. Судебные приставы Красногвардейского района обнаружили в квартире 12 человек, которые сообщили, что проживание в хостеле стоит 250 рублей за сутки.

    Собственнице жилья вручили требование в течение недели освободить квартиру, а также привести ее в надлежащий вид. Однако через неделю все осталось по-прежнему, после чего приставы назначили женщине исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. К следующему визиту сотрудников ФССП квартира оказалась пустой.

    Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге судебные приставы конфисковали у администратора ресторана полтора килограмма кабачков, передает телеканал «360».

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #приставы #хостел #новочеркасский проспект
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