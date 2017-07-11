Военная авиация проводит тренировки в небе Петербурга

В Избранное

Санкт-Петербург, 11 июля. Самолеты военной авиации проводят тренировки в небе над Петербургом, сообщили очевидцы.

Тренировки проводятся перед парадом ко Дню ВМФ. Петербуржцы сообщают, что военные самолеты были замечены над Васильевским островом, а также Красногвардейским и Калининским районами Северной столицы. По некоторым данным, в районе Смольного также были замечены несколько вертолетов.

Военно-морской парад ко Дню ВМФ пройдет в Петербурге и Кронштадте 30 июля. Предполагается, что в нем примут участие около 130 кораблей и воздушная техника.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ в этом году отмечают 105-летие со дня своего основания. Официальной датой профессионального праздника считается 12 августа, однако в Петербурге готовиться к юбилею начали уже сейчас.