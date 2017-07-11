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Санкт-Петербург, 11 июля. Полторы тысячи пионов распустились в центре Петербурга. Так, на Марсовом поле можно увидеть огромный цветник.

Садовники высадили 10 разных сортов пионов. Как сообщили в Комитете по благоустройству, «пионы наконец-то «добрали» солнечного света и распустили бутоны».

В настоящее время специалисты садово-парковых предприятий уделяют особое внимание молодым посадкам парковой розы — весной в городе было высажено более 100 тысяч кустов.

Напомним, ранее сообщалось, что жители российской столицы смогут увидеть редкие сорта роз на выставке, открытой в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева.