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МЧС предупредило петербуржцев о сильных дождях
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    МЧС предупредило петербуржцев о сильных дождях

    16:16  11 Июля 2017  /обновлено: 16:18  11 Июля 2017
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    МЧС предупредило петербуржцев о сильных дождях

    Санкт-Петербург, 11 июля. Петербургское управление МЧС предупредило о сильном дожде 12 июля. Как стало известно, воздух в Северной столице прогреется до +20 градусов.

    «Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает, что, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 июля ожидается сильный дождь», — говорится в сообщении.

    Ведомство также рекомендует водителям воздержаться от поездок по городу.

    Как сообщает «Ридус», в большинстве регионов Центральной России вечером во вторник и в среду ожидаются грозы и дожди, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ожидается, что непогода придет в Орловскую, Тверскую, Липецкую, Тульскую, Смоленскую и Брянскую области.

    МЧС предупредило петербуржцев о сильных дождях

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #дождь #ливень #гроза
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