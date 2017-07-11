МЧС предупредило петербуржцев о сильных дождях

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Санкт-Петербург, 11 июля. Петербургское управление МЧС предупредило о сильном дожде 12 июля. Как стало известно, воздух в Северной столице прогреется до +20 градусов.

«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает, что, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 июля ожидается сильный дождь», — говорится в сообщении.

Ведомство также рекомендует водителям воздержаться от поездок по городу.

Как сообщает «Ридус», в большинстве регионов Центральной России вечером во вторник и в среду ожидаются грозы и дожди, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ожидается, что непогода придет в Орловскую, Тверскую, Липецкую, Тульскую, Смоленскую и Брянскую области.