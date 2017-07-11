Пулковская таможня уничтожила 350 килограммов санкционки за полгода

В Избранное

Санкт-Петербург, 11 июля. В Пулковской таможне за шесть месяцев уничтожили 350 килограммов санкционных продуктов, сообщили в региональном управлении Федеральной таможенной службы.

«В Пулковской таможне в первом полугодии значительно усилилась работа по выявлению, изъятию из оборота и последующему уничтожению товаров, запрещенных к ввозу на территорию России», — цитирует источник «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Таким образом, с начала 2017 года Пулковская таможня совместно с Россельхознадзором обнаружила и ликвидировала 343 килограммов продуктов, попадающих под российское эмбарго.

Продовольственное эмбарго было введено в ответ на антироссийские санкции. Ранее в Госдуме РФ предположили, что санкции, которые США ввели против России, позволяют расширить возможности американских корпораций.