Теплосети Петербурга проверят на прочность в четырех районах города
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Санкт-Петербург, 11 июля. Петербург продолжает подготовку к отопительному сезону. Во вторник «Теплосеть» проведет гидравлические испытания сетей в Центральном, Фрунзенском, Адмиралтейском и Всеволожском районах города.
Энергетики подчеркивают, что подобные испытания помогают «определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры».
Сотрудники «Теплосетей» призывают петербуржцев быть особенно внимательными и осторожными из-за возможных прорывов труб, сообщает «Комсомольская правда – в Петербурге».