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Два брата бесследно исчезли в Ленобласти, уехав от бабушки-цыганки к матери
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    Два брата бесследно исчезли в Ленобласти, уехав от бабушки-цыганки к матери

    9:46  11 Июля 2017
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    Два брата бесследно исчезли в Ленобласти, отправившись от бабушки-цыганки к матери

    Санкт-Петербург, 11 июля. Два несовершеннолетних брата бесследно исчезли в Ленинградской области, уехав от бабушки к матери.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, во вторник в 05.25 в полицию обратилась Раиса Б. 1952 года рождения, проживающая в поселке Оредеж Лужского района Ленобласти, с заявлением о том, что в минувший понедельник примерно в 20.00 от нее к матери Анжеле Ф. 1983 года рождения уехали двое внуков Давид Г. 2008 года рождения и Артур Ф. того же года рождения, однако до назначенного места не добрались. 

    По словам женщины, возможно, мальчики находятся у родственников в Луге. 

    Известно, что бабушка не работает, по национальности цыганка. 

    В настоящее время выясняются подробности случившегося, сотрудники правоохранительных органов разыскивают детей.

    Автор: Дана Балан
    #ленобласть #полиция #луга #оредеж
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