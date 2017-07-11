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Хозяин квартиры в Петербурге обнаружил труп снимавшего ее мужчины
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    Хозяин квартиры в Петербурге обнаружил труп снимавшего ее мужчины

    9:38  11 Июля 2017  /обновлено: 9:53  11 Июля 2017
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    Хозяин квартиры в Петербурге обнаружил труп снимавшего ее мужчины

    Санкт-Петербург, 11 июля. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в одной из квартир дома по улице Оптиков обнаружен труп 28-летнего мужчины.

    Сотрудники правоохранительных органов, вызванные на место происшествия, установили, что молодой человек снимал жилье, а зарегистрирован был во Всеволожском районе Ленобласти.

    Тело обнаружил 53-летний хозяин квартиры. В произошедшем теперь будут разбираться следователи, причину смерти установят патологоанатомы.

    Автор: Кира Мирова
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