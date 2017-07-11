Скелет лыжника без рук нашли на берегу Вуоксы в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 11 июля. Случайный прохожий обнаружил скелет лыжника без верхних конечностей на берегу реки Вуокса в Ленинградской области.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшее воскресенье в полицию поступило сообщение от Алексея Ф. о том, 7 июля он был на рыбалке в районе поселка Ромашки Приозерского района на реке Вуокса и там нашел труп мужчины без рук в лыжном костюме серо-фиолетового цвета, тельняшке, гетрах и резиновых сапогах.

При нем был навигатор и мобильный телефон.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается личность мужчины.