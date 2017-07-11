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Труп женщины нашли под мостом в Петербурге после ДТП
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    Труп женщины нашли под мостом в Петербурге после ДТП

    9:21  11 Июля 2017
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    Труп женщины нашли под мостом в Петербурге после ДТП

    Санкт-Петербург, 11 июля. Следователи выясняют обстоятельства необычного ДТП в Петербурге: сначала было найдено тело погибшей женщины, только потом ее поврежденная машина.

    Накануне около половины шестого утра в полицию поступило сообщение, что на Новороссийской улице в районе дома №55 обнаружено тело неизвестной женщины. Выехавшие на место стражи порядка установили, что на вид погибшей около 60 лет. Следов насильственной смерти на теле при осмотре не обнаружили. 

    Обойдя территорию, полицейские нашли Mercedes W220 серого цвета со следами повреждения после ДТП. В машине никого не было, а рядом с ней был обнаружен еще один пострадавший. Его личность сейчас устанавливается. 

    Данные о происшествии передали в региональное управление Следственного комитета РФ. 

    Автор: Олеся Волкова
    #дтп #петербург #происшествия
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