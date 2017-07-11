Разложившийся труп обнаружили в одном из домов в Петербурге

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Санкт-Петербург, 11 июля. Полиция в Петербурге подтвердила обнаружение на первом этаже одного из домов сильно разложившегося тела мужчины.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело погибшего было обнаружено местными жителями в состоянии сильнейших гнилостных изменений. Разложение настолько затронуло погибшего, что по внешним признакам удалось определить только его пол - невозможно различить ни приметы внешности, ни определить сходу причину смерти.

Обнаруженный труп был отправлен в морг Николаевской больницы для проведения судмедэкспертизы.