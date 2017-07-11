Студентка петербургского колледжа выжила после падения с 9 этажа

В Избранное

Санкт-Петербург, 11 июля. 17-летняя студентка первого курса одного из петербургских колледжей выпала из окна 9 этажа. Как стало известно Федеральному агентству новостей, врачей скорой помощи поздно ночью вызвали к дому по проспекту Культуры.

Медики привезли первокурсницу в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали перелом голени, ушиб органов брюшной полости, перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму.

О произошедшем сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, но состояние пострадавшей пока не позволяет опросить ее.