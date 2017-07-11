Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Теплосети Петербурга проверят на прочность в четырех районах города
Происшествия
Студентка петербургского колледжа выжила после падения с 9-го этажа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Студентка петербургского колледжа выжила после падения с 9-го этажа

    9:12  11 Июля 2017  /обновлено: 9:20  11 Июля 2017
    95

    Студентка петербургского колледжа выжила после падения с 9 этажа

    Санкт-Петербург, 11 июля. 17-летняя студентка первого курса одного из петербургских колледжей выпала из окна 9 этажа. Как стало известно Федеральному агентству новостей, врачей скорой помощи поздно ночью вызвали к дому по проспекту Культуры.

    Медики привезли первокурсницу в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали перелом голени, ушиб органов брюшной полости, перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму.

    О произошедшем сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, но состояние пострадавшей пока не позволяет опросить ее. 

    Автор: Кира Мирова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Это было глупо: осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

        8:07 11 Июля 2017 992
        Читать
        7:13
        Сегодня

        Число погибших при крушении военного самолета в Миссисипи увеличилось до 16
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 11 июля 07.00: 50 жителей Дамаска вступили в САА, SDF создали первый женский батальон
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 11 июля 6.00: «Ан-Нусра» теряет позиции в Эс-Сувейде, Турция обстреляла САА в Латакии
        23:09
        Вчера

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным
        22:29
        Вчера

        Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7914

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13571

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1755

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3489

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2633
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        6:44   11 Июля 2017
        503
        Анкара договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

        Анкара договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

        5:58   11 Июля 2017
        369
        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09   10 Июля 2017
        467
        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        22:19   10 Июля 2017
        320