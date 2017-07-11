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Педофил напал на третьеклассника в Ленобласти
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    Педофил напал на третьеклассника в Ленобласти

    9:14  11 Июля 2017
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    Педофил напал на третьеклассника в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 11 июля. Безработная жительница Ленинградской области обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина попытался совершить развратные действия в отношении ее сына, ученика третьего класса.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина заявила о том, что педофил напал на ее ребенка на улице Привокзальной в поселке Рощино посреди бела дня - около 14 часов в понедельник. 

    По горячим следам полицией был задержан безработный местный житель. Проверка по данному обращению продолжается.

    Педофил напал на третьеклассника в Ленобласти

    Автор: Валентин Меликов
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