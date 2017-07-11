Педофил напал на третьеклассника в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 11 июля. Безработная жительница Ленинградской области обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина попытался совершить развратные действия в отношении ее сына, ученика третьего класса.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, женщина заявила о том, что педофил напал на ее ребенка на улице Привокзальной в поселке Рощино посреди бела дня - около 14 часов в понедельник.

По горячим следам полицией был задержан безработный местный житель. Проверка по данному обращению продолжается.