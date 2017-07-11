Гидрометцентр обещает Петербургу во вторник жаркую погоду с дождем

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Санкт-Петербург, 11 июля. По-настоящему летнюю погоду обещают сегодня в Северной столице.

По информации Гидрометцентра, столбик термометра поднимется до +26 градусов по Цельсию, а по области до +27, что может сделать 11 июля одним из самых жарких дней нынешнего жадного на тепло лета в Петербурге.

Ветер сегодня будет слабым, его скорость не превысит 6 м/с. А вот к вечеру возрастет вероятность дождя. Но пройти он может лишь местами и будет кратковременным, говорят синоптики. Западную часть Ленобласти могут «зацепить» грозы.