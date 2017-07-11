Культурная столица: таксист вернул пассажирке «Пулково» сумку с бриллиантами

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Санкт-Петербург, 11 июля. Петербургский таксист помог туристке вернуть сумку, в которой находились бриллианты и ценности на сумму в полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным полиции, инцидент произошел накануне в аэропорту «Пулково». К стражам порядка обратилась женщина, вылетающая за рубеж. Она рассказала полицейским, что забыла в такси свою сумку.

По словам 62-летней пассажирки, в сумке были драгоценности: кольцо и серьги с бриллиантами, а также документы, банковские карты и деньги. Сумму ущерба она оценила в полмиллиона рублей.

Сотрудники полиции довольно скоро вычислили таксиста, с которым ехала дама. Выяснилось, что 22-летний водитель нашел в салоне сумку и сдал ее в стол находок.