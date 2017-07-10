Петербургский завод Nissan вернется к работе в две смены

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Санкт-Петербург, 10 июля. Завод Nissan в Петербурге намерен увеличить объемы производства и перейти на работу в две смены. Об этом сообщил председатель совета директоров Nissan Europe Пол Уиллкокс.

По его словам, завод планирует нарастить объемы производства на четверть. Причиной является высокий спрос на автомобили Nissan. В частности, в первом полугодии 2017 года было продано 700 тысяч машин – на 7% больше, чем в прошлом году.

В связи с этим завод намерен вернуться к старому графику и работать в две смены. Сейчас на заводе трудятся 1530 человек, завод планирует нанять еще 450 сотрудников.