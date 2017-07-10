Власти Петербурга запретили собирать пожертвования в метро

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Санкт-Петербург, 10 июля. Власти Петербурга запретили собирать в метрополитене средства на благотворительность. Такое распоряжение принял в понедельник Комитет по транспорту.

Теперь на территории петербургской подземки нельзя заниматься никакой деятельностью, связанной с получением дохода, если нет разрешения от администрации метрополитена.

Отметим, что в последнее время в петербургском метро все чаще стали появляться мошенники, которые собирают с пассажиров деньги на благотворительность под видом волонтеров благотворительных организаций, пишет «Комсомольская правда — Петербург».