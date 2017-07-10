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Старые арочные фермы Володарского моста уйдут с молотка в Петербурге
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    Старые арочные фермы Володарского моста уйдут с молотка в Петербурге

    13:28  10 Июля 2017
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    Старые арочные фермы Володарского моста уйдут с молотка в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 июля. Старые арочные фермы Володарского моста в Петербурге уйдут с молотка — цена лота стартует с одного рубля. Об этом сообщили в понедельник в фонде имущества Северной столицы. 

    Отмечается, что аукцион пройдет 2 августа этого года, а заявки на участие в нем будут приниматься до 31 июля. 

    Все дело в том, что в наши дни для строительства мостов таких же размеров применяют усовершенствованные материалы и технологии.

    Старые арочные фермы Володарского моста уйдут с молотка в Петербурге

    Напомним, железобетонные арки демонтировали в 1986 году. На сегодняшний день они хранятся в деревне Новосаратовка Ленинградской области, сообщает «Политэксперт»

    Кроме того, будущий владелец может самостоятельно вывезти арки из указанного места. Отметим, что длина каждой арки составляет 100 метров, а ширина равна 27 метрам. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #арки #володарскиймост
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