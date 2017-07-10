Обвинявшийся в похищении человека пациент сбежал из психбольницы в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 июля. Обвинявшийся в похищении человека пациент сбежал из психиатрической больницы на Фермерском шоссе в Петербурге. О ЧП в полицию сообщили сотрудники медучреждения.

Как стало известно ФАН, больного не обнаружили при вечернем обходе палат накануне около 22.15 мск. «Мужчина ранее обвинялс яв похищении человека, но был освобожден в связи со своим заболеванием и направлен на принудительное лечение», - уточнил источник в правоохранительных органах.

По его данным, медики диагностировали у него шизофрению без психоза. Беглеца ищут.

