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Педофил из Петербурга изнасиловал третьеклассницу
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    Педофил из Петербурга изнасиловал третьеклассницу

    9:12  10 Июля 2017
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    Педофил из Петербурга изнасиловал третьеклассницу

    Санкт-Петербург, 10 июля. Полиция в Петербурге задержала подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ученицы третьего класса одной из петербургских гимназий.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, педофил напал на девочку ранним утром в воскресенье. Как оказалось, мужчина был знаком с отцом девочки, который заявил в полицию об изнасиловании дочери. По горячим следам полиция задержала подозреваемого, изобличив его в совершении указанного преступления. 

    По факту совершения преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетний возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник задержан.

    Педофил из Петербурга изнасиловал третьеклассницу

    Автор: Валентин Меликов
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