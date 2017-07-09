Движение по Тверской улице в Москве открыли раньше обещанного срока

В Избранное

Москва, 9 июля. В два раньше меньше времени, чем планировалось, потребовалось дорожным рабочим на прокладку кабельной канализации на Тверской улице в Москве.

Начав в полночь 8 июля, спустя чуть более суток они доложили об окончании работ. Тверскую должны были открыть лишь будущей ночью, но 600 человек и 250 единиц техники справились раньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Было проложено 3 километра труб, установлено 8 колодцев. Сейчас места раскопок закатали в асфальт, но это временно. Власти обещают, что чуть позже его заменять на долговечное и прочное покрытие.