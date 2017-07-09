Более 10 тыс. человек стали участниками ночного велопарада в Москве

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Москва, 9 июля. Более 10 тысяч человек стали участниками третьего ночного велопарада, прошедшего в Москве.

Как сообщила пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, участникам мероприятия, состоявшегося 8 июля, не помешали даже плохие погодные условия.

Заезд был приурочен ко Дню московского транспорта и фестивальной программе Московского урбанистического форума.

Отмечается, что проект был создан с целью развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах столицы, пишет Газета.ру.