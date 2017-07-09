В Москве горит склад с пиротехникой

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Москва, 9 июля. В восточной части российской столицы в ночь на воскресение загорелся склад с пиротехникой.

По информации управления ГУ МЧС по Москве, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в одноэтажном металлическом отдельностоящем складе на 2-й Лучевой просеке д. 5», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время пожар удалось локализовать. О пострадавших спасатели не сообщали.