Ушел один из последних интеллигентов Петербурга: город попрощался с Даниилом Граниным

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Утром 8 июля сфотографировать обложки книг Даниила Гранина в книжных магазинах Петербурга удается с трудом. В одном вчера купили последний экземпляр «Блокадной книги», в другом остался заключительный фолиант последнего романа писателя «Она и все остальное», отдельные издания «Иду на грозу» и «Мой лейтенант» тоже разобраны. Почитать его еще можно успеть, а попрощаться удастся только сейчас — на гражданской панихиде в Таврическом дворце.

На прощание с Граниным отведено два часа: час — для официальных речей, час — для простого народа. В зале вряд ли есть кто-то старше — и потому чувство, будто провожаем старшего в нашем роду. Отвлеченных и абстрактных речей, которые можно было бы воспроизвести на другой траурной церемонии, здесь не слышно. Все были знакомы с Граниным лично, а потому боль потери у каждого из держащих слово искренняя.

Министр культуры Владимир Мединский стоит у гроба Даниила Александровича немного потерянный и свои последние адресованные ему слова произносит с трудом.

«Наши дети и дети наших детей будут стремиться созидать и творить вместе с героями «Искателей» и «Иду на грозу», будут жить в той стране, которую оставил для нас Гранин». Хоть Мединский и не творец, а чиновник, но чувствует, что вся культура России провожает одного из величайших людей и неминуемо сиротеет.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко от лица доверенного ему города прощается с великим ленинградцем-петербуржцем искренней речью с личными нотками горечи. «Я запомнил его добрым, широким, интеллигентным человеком, — признается он. — Он подсказывал интересные идеи и мысли. Некоторые идеи, которые реализовал город, были связаны с его рекомендацией. Например, Арка Победы в Красном Селе. Мне горько осознавать, что тех бесед, какие у нас были раньше, больше не будет».

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский произносит слова быстро — так проще сдержать чувства. «Мы все любили и любим его, — говорит он, не желая обращаться к прошедшему времени. — А он любил нас всех, любил людей. Видел всех насквозь и прощал. Он говорил и писал об очень острых вещах, но по-доброму — прощая, а не разоблачая».

Даниил Гранин был хранителем памяти о предыдущих великих людях — напомнил Пиотровский. В свое время писатель подал идею проведения международных Петровских конгрессов, посвященных изучению Петровской эпохи и сохранению наследия Петра I.

Вместе с теплой речью актера Олега Басилашвили появились и воспоминания — о ветхом дачном домике Гранина в Комарово, о нескошенной траве по пояс. «Любовь Гранина была ко всему, что живет и произрастает, — сказал Басилашвили. — Беседы с ним всегда согревали душу». Он на минуту, по собственному сравнению, стал Чеховым, который боялся смерти Толстого и называл его «скалой, которая стоит перед бездной».

«Если Толстой уйдет, мы все рухнем туда, так говорил Чехов. Какие же нам теперь нужны силы, что не рухнуть вниз, когда ушел Даниил Гранин», — задумался актер в своей прощальной речи.

Гранин был старшим из петербургской интеллигенции. Даже почетному гражданину Петербурга Михаилу Боброву меньше — 93 года. Теперь «за старших» остаются следующие за Даниилом Александровичем.

«Когда мы прощались с Лихачевым, было не так тяжело, потому что оставался Гранин. А теперь не осталось никого», — сказала президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. Она вспомнила слова Лихачева о том, что «интеллигентность — это дар души», и те мелочи, в которых проявлялся этот дар у Гранина.

«Он рассказывал мне, что иногда спускается в магазин под своим домом и при входе здоровается со всеми, а людей в нем это очень удивляет. Хотя он не понимает, что в этом удивительного», — рассказала Вербицкая.

Так бы и говорили все в прошедшем времени, прощаясь и сожалея, но член президиума Российского книжного союза Денис Котов, выступая одним из последних, напомнил, что прощание с Граниным — лишь начало новой эпохи в бессмертной жизни его души.

На церемонии также присутствовали спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, депутат Борис Вишневский, глава Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева, балетмейстер Борис Эйфман, режиссер Александр Сокуров, скульптор Григорий Ястребенецкий. Как сообщили представители МВД, церемонию прощания посетили порядка 700 человек.

После слов перед микрофоном к гробу с телом в течение часа подходили петербуржцы с цветами, благодаря писателя за любимые книги, за подаренное вдохновение, за мудрые мысли, за нерушимый образ интеллигентности и мужества, за отвоеванный Ленинград, за голоса блокадников в «Блокадной книге». Каждый за что-то свое…