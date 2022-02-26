Проект «Горская» поспособствует развитию экотуризма в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 февраля. Компания «Мегалайн» готовится реализовать проект развития территории «Горская», где акцент будет сделан на экологичности и уникальной природе.

Предусмотрена не только инновационная застройка на побережье Финского залива, но также восстановление и сохранение естественной среды. Экологическая чистота должна стать одним из стимулов для посещения «Горской», и для этого будут учтены передовые европейские традиции.

«Мы хотим обыграть зону в нетронутом природном виде, проложить экотропы, создать массу рекреационных мест, сохранить, чтобы люди именно наслаждались природой. Мы говорим о том, что хотим создать там зону притяжения именно для горожан, особенно в тех зонах, которые были фактически уничтожены во время строительства дамбы, где выжженное поле и свалки», — рассказал изданию «Слово и Дело» генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

Потенциальную пользу проекта «Горская» ранее отметил председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. По его словам, новыми рекреационными и культурно-просветительскими объектами смогут пользоваться миллионы горожан и туристов.