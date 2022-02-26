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Спецкор Сладков в Донбассе

Петербуржцы заметили на улицах билборды с цитатами Путина

Общество
Петербуржцы заметили на улицах билборды с цитатами Путина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 26 февраля. Накануне вечером по Санкт-Петербургу развесили билборды с цитатами президента России Владимира Путина о специальной операции на Украине.

Горожане заметили плакаты на улице Савушкина и Планерной. Билборды сопровождаются словами российского лидера о вере в непобедимую силу, которую гражданам дает любовь к Отечеству. Также на плакатах можно увидеть хештег #МыЕдины.

«Нам не оставили шансов поступить иначе», — говорится на одном из билбордов.

Глава государства в утреннем обращении к россиянам 24 февраля сообщил о проведении специальной операции на Украине, направленной на прекращение агрессии против жителей Донбасса. Путин назвал операцию вынужденной мерой, так как Киев не оставил другого выхода.

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