Вылет более 20 рейсов отменили в петербургском аэропорту Пулково утром 26 февраля

Санкт-Петербург, 26 февраля. Несколько рейсов на юг России отменили в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, согласно данным онлайн-табло.

Под отмену 26 февраля попали более 20 рейсов в южном направлении. Среди них самолеты в Воронеж, Анапу, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элисту, а также в города Европы и Азии. Причиной тому стала специальная операция на Украине. Владельцев билетов должны были уведомить об отмене перелетов заранее.

«Отменен вылет рейса FV 6621 в Прагу в 10:35, вылет рейса 5N 9267 в Карши в 20:45, рейс LO 686 в Варшаву в 20:45», — сообщается на табло Пулково.

Накануне в Северной столице тоже задержали или отменили более 20 вылетов в города на юге России, где не работают аэропорты. Воздушное пространство пришлось частично закрыть из-за спецоперации в Донбассе, которую президент России Владимир Путин ранее назвал вынужденной мерой.