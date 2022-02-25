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Выделенные на финал ЛЧ деньги направят на детские спортшколы Петербурга

Спорт
Выделенные на финал ЛЧ деньги направят на детские спортшколы Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 25 февраля. Власти Петербурга перенаправят средства, которые планировалось использовать для проведения в мае финала Лиги чемпионов (ЛЧ) по футболу, на развитие детских спортивных школ, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

УЕФА сообщила о переносе финального матча ЛЧ из Петербурга в Париж. По словам Пиотровского, у Северной столицы были все необходимые ресурсы для проведения этой встречи на высшем уровне.

«Это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано», — написал он в своем Telegram-канале.

Аналогично поступила и Международная федерация лыжных гонок (FIS), она перенесла все этапы Кубка мира-2021/2022 из России.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) отказалась проводить в РФ Всемирную шахматную олимпиаду. Организация также отменила соревнования для игроков с ОВЗ.

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петербург матч пиотровский лч
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