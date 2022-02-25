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Более 20 авиарейсов отменили или задержали в петербургском Пулково

Общество
Более 20 авиарейсов отменили или задержали в петербургском Пулково
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 25 февраля. Более 20 авиарейсов были задержаны или вовсе отменены в петербургском аэропорту Пулково в пятницу, 25 февраля.

Соответствующие данные можно увидеть на табло рейсов воздушной гавани Северной столицы. На работу аэропорта повлияло, в том числе, и закрытие воздушного пространства на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Например, был отменен утренний рейс Белгород, Ставрополь, Краснодар и Воронеж. Кроме того, задерживаются рейсы в Тамбов, Москву и Якутск.

Накануне, 24 февраля, московские аэропорты также задержали или отменили более 160 рейсов. Лидером по числу отмененных рейсов стал аэропорт Шереметьево.

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