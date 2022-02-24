Профессор СПбГУ Межевич ответил на вопрос о вмешательстве НАТО в ситуацию с Украиной

Санкт-Петербург, 24 февраля. НАТО не защищает те страны, которые не входят в военно-политический блок. Об этом заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Профессор СПбГУ принял участие в конференции Медиагруппы «Патриот». Специалисты обсудили актуальные события, произошедшие на мировой арене за последние несколько дней. В эфире Межевич ответил на вопрос о вмешательстве НАТО в ситуацию с Украиной. Он сделал неожиданное заявление об участии военного блока в происходящем на востоке страны.

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Эксперт напомнил, что Киев не является членом Альянса. Согласно пятой статье устава НАТО, военный блок может защитить только страны-члены объединения.

«Что касается военной операции я позволю себе усомниться. Во-первых, нет мандата. НАТО не выходит на защиту тех стран, которые не входят в их состав военно-политического блока, поэтому про пятую статью тут следует забыть. Про укрепление сил НАТО на территории приграничных государств в Альянсе — тут опять же есть нюанс. Мы здесь можем только убеждать, Эстония входит в НАТО и вероятно наши уговоры после украинских событий могут быть более убедительны чем до. Но, безусловно, ни мы с НАТО, ни НАТО с нами воевать не будут», — говорится в комментарии Межевича.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о старте военной операции в Донбассе. Как уточнил глава государства, власти РФ не намерены оккупировать украинские территории. Решение по операции направлено на защиту жителей ЛДНР.