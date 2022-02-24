Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 09:58
09:57
Общество
Деятели культуры направили Путину письмо в поддержку проекта о традиционных ценностях
09:57
Происшествия
Компания пьяных молодых людей устроила потасовку на проезжей части в Екатеринбурге
09:56
Политика
Почему спецоперация — это единственный шаг принудить националистический режим на Украине к миру
09:55
Армия
Президент Белоруссии Лукашенко готовится провести совещание с военными
09:54
Общество
Повторные заражения коронавирусом увеличивают риск развития аутоиммунных заболеваний
09:54
Политика
Еврокомиссия инициировала срочное совещание в связи с ситуацией на Украине
09:53
Экономика
Зарплаты россиян в 2022 году могут вырасти почти на 11%
09:53
Происшествия
Районные суды в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
09:52
Экономика
Мосбиржа готовится перезапустить торги
09:51
Общество
Авиакомпания Wizz Air объявила о приостановке полетов на Украину
Все новости

Рейсы из Петербурга на юг России массово задерживают или отменяют

Общество
Рейсы из Петербурга на юг России массово задерживают или отменяют
 /  пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Санкт-Петербург, 24 февраля. Пассажиры не могут вылететь в некоторые российские регионы. Рейсы на юг РФ из Северной столицы задержаны или отменены.

Так, с 8:00 петербуржцы не могут вылететь в Астрахань, Архангельск и Симферополь. К тому же отменен рейс из Белгорода в Петербург. Он должен был вылететь в 09:40. Не смог вылететь и рейс в обратном направлении. Росавиация ранее объявила о запрете полетов из аэропортов на юге страны до 2 марта. Речь идет о воздушных воротах 12 регионов.

Полеты приостановлены в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Ставрополья, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам рекомендовано не пребывать туда.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рейсы из Петербурга на юг России массово задерживают или отменяют
россия пулково авиаперелеты
Комментировать