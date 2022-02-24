Рейсы из Петербурга на юг России массово задерживают или отменяют

Санкт-Петербург, 24 февраля. Пассажиры не могут вылететь в некоторые российские регионы. Рейсы на юг РФ из Северной столицы задержаны или отменены.

Так, с 8:00 петербуржцы не могут вылететь в Астрахань, Архангельск и Симферополь. К тому же отменен рейс из Белгорода в Петербург. Он должен был вылететь в 09:40. Не смог вылететь и рейс в обратном направлении. Росавиация ранее объявила о запрете полетов из аэропортов на юге страны до 2 марта. Речь идет о воздушных воротах 12 регионов.

Полеты приостановлены в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Ставрополья, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам рекомендовано не пребывать туда.