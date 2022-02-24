Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 05:20
05:17
Политика
Военкор Поддубный рассказал подробности ночных боев под Николаевкой
05:03
Политика
Армия Украины 65 раз обстреляла территорию ЛНР за минувшие сутки
04:37
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
04:35
Общество
Жительница Ростовской области приютила у себя беженцев из Донбасса, и рассказала почему
04:31
Общество
Видео салюта в честь 23 февраля в Петербурге опубликовали в Сети
04:10
Политика
Украинский генерал Москаль обвинил Зеленского в утрате суверенитета и территорий
04:00
Политика
Американцы предъявляют претензии Байдену: надо заниматься США, а не Украиной
03:57
Политика
Блинкен заявил, что «вторжение» России на Украину случится еще до утра
03:45
Происшествия
Украинская армия обстреляла Донецк запрещенными минами
03:29
Политика
ДНР пригрозила вернуться к границам 2014 года в случае нападения Украины
Все новости

Видео салюта в честь 23 февраля в Петербурге опубликовали в Сети

Общество
Видео салюта в честь 23 февраля в Петербурге опубликовали в Сети
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Санкт-Петербург, 24 февраля. Праздничный салют прогремел в честь Дня защитника Отечества над Северной столицей. Артиллерийские залпы традиционно дали со стен Петропавловской крепости.

Празднование Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге завершилось салютом. В 21:00 расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии дали 30 артиллерийских залпов, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Фейерверк также сопровождался холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны и МТ-12 «Рапира».

Также салюты прошли в Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцировались штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Видео салюта в честь 23 февраля в Петербурге опубликовали в Сети
россия петербург 23 февраля праздник салют
Комментировать