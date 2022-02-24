Видео салюта в честь 23 февраля в Петербурге опубликовали в Сети

Санкт-Петербург, 24 февраля. Праздничный салют прогремел в честь Дня защитника Отечества над Северной столицей. Артиллерийские залпы традиционно дали со стен Петропавловской крепости.

Празднование Дня защитника Отечества в Санкт-Петербурге завершилось салютом. В 21:00 расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии дали 30 артиллерийских залпов, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Фейерверк также сопровождался холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны и МТ-12 «Рапира».

Также салюты прошли в Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцировались штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.