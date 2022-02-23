Водители Петербурга устроили автопробег в честь признания Россией независимости ДНР и ЛНР

Санкт-Петербург, 23 февраля. Петербургские водители устроили автопробег, посвященный признанию Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Торжественное событие произошло утром в среду, 23 февраля. По словам очевидцев, около пятидесяти машин с флагами проехали от Обводного канала до «Лахта-центра».

Соответствующие фотографии и видеозаписи начали появляться в социальных сетях. По словам волонтеров, акция под названием «СвоихНеБросаем» проходит по всей России.

Молодежь Петербурга также горячо поддержала решение президента России Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР. Свидетельством этой поддержки стал флешмоб, который состоялся в самом сердце Северной столицы — на Дворцовой площади.