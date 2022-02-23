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Волонтеры из Ленобласти очистили воинские мемориалы от снега и возложили цветы

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 17:27
Общество
Волонтеры из Ленобласти очистили воинские мемориалы от снега и возложили цветы
lenobl.ru  /  Комитет по печати Ленинградской области

Санкт-Петербург, 23 февраля. Волонтеры Ленинградской области ко Дню защитника Отечества организовали уборку снега на воинских мемориалах.

Так, добровольцы из Подпорожского района очистили от снега воинский участок на кладбище «Варбеги» и в селе Шеменичи. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Ребята расчистили подходы к мемориалам и территорию вокруг, чтобы жители смогли почтить память защитников Присвирья и возложить цветы», — говорится в сообщении.

А волонтеры Тихвинского района облагородили могилу Саши Забелина, который в годы Великой Отечественной войны был партизанским разведчиком и героически погиб. Ученики из выборгской школы №10 расчистили от сугробов территорию городского мемориала и провели акцию памяти, возложив цветы.

Волонтеры молодежного корпуса «Мы вместе» продолжают помогать беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Добровольцы встречают беженцев из ДНР и ЛНР сразу у перехода на КПП Успенка.

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