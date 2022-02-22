Жилищное строительство в Петербурге ищет баланс с городской инфраструктурой

Санкт-Петербург, 22 февраля. Заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин оценил текущую ситуацию на петербургском рынке недвижимости в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот».

Российский нацпроект предполагает возведение 120 миллионов квадратных метров жилищной площади к 2020 году. По словам эксперта, вопрос строительства и возможной востребованности жилья в дальнейшем связан с эффективным взаимодействием бизнеса и местной администрации.

«Это вопрос, который должен идти в связке с девелоперским бизнесом и исполнительной властью. Чтобы сегодня нагрузка, которая появляется в связке с появлением такого количества квадратных метров, и стратегия развития города, чтобы инженерная, дорожная инфраструктура вовремя появлялась. То есть это некий баланс поиска, который необходимо найти и осуществить, и при этом на мой взгляд это абсолютно несложно и осуществимо, тем более для Санкт-Петербурга», — отметил Жабин.

Поводом для обсуждения стал правительственный час с участием заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, сообщившего о целевых показателях в жилищном строительстве.