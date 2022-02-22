Проблемы окраин Петербурга: задача города — подготовка и разработка, инвесторов — застройка

Как должны выглядеть окраины современных городов и почему в Петербурге до сих пор нет хорошего примера реновации промзон или освоения удаленных районов, в беседе с ФАН рассказал руководитель компании-застройщика «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

По словам собеседника ФАН, тенденция к дезинтеграции городских пространств — это признанный общемировой тренд. Совершенно позавчерашний день — когда по своим делам все жители тащатся в центр города. Поэтому в современных мегаполисах необходимо выводить высокую концентрацию людей из центра и создавать инфраструктуру для горожан на местах, уверен он.

При этом роль городских властей в развитии окраин и реновации заброшенных промышленных зон города переоценить сложно. Как подчеркнул Корупятник, именно в чиновничьих кабинетах закладывается основа будущих проектов, и задача властей — сделать их привлекательными для бизнеса.

Народные новости / Руслан Тимербаев

«В этом вопросе роль городских властей максимальна, поскольку именно они формируют градостроительные планы, разрабатывают и утверждают генплан города. И одна из важнейших функций чиновников — это подготовка территорий, это чисто государственные задачи. Ведь прежде чем начать осваивать новые пространства, они должны быть подготовлены, должна быть в наличии соответствующая инфраструктура», — сказал спикер.

Утренние потоки петербуржцев с окраин города в его центр говорят сами за себя: Северная столица отстает от общемировых трендов. Отдаленные районы так и остаются лишь местом ночевки, а с деловой и культурной жизнью, особенно в новостройках, проблемы.

«Конечно, и выставочные центры, и молодежные, и арт-пространства, площадки для коворкинга по мере развития микрорайонов нужны. Но именно возглавить этот процесс должен город. Он должен создать условия, при которых туда потянется бизнес, чтобы все это застраивалось уже за счет инвестиций, а не за бюджетные средства. Видите, здесь четко разделены функции: подготовка и разработка лежат на плечах городских властей, а сама застройка – это уже задача бизнеса», — уверен Корупятник.

Агентство городских новостей Москва / Денис Гришкин

В качестве примера руководитель «Мегалайна» привел реновацию промзоны «ЗИЛ» в Москве. За восемь лет работы там успели открыть и построить ледовый дворец «ВТБ Арена», часть корпусов ЖК «Зиларт», набережную Марка Шагала, школу, Музей хоккея. По его словам, там власти Москвы провели огромную подготовку, а потом уже за дело взялись инвесторы, и результатом такой работы стала новая комфортная среда, которая продолжает застраиваться и развиваться.

«Есть также интересная Новая Москва. Власти там создают первичную инфраструктуру, а все остальное застраивают инвестиционные компании. Вот два хороших примера. В Петербурге я точно не могу привести такой пример. К сожалению, в нашем городе пока ничего подобного нет», — заключил Корупятник.

Ране Геннадий Корупятник оценил готовность Петербурга к летнему наплыву туристов. По его словам, Северная столица рискует столкнуться со значительными проблемами, когда пожелает встретить большой туристический поток, поскольку городское законодательство затрудняет развитие отельного бизнеса.