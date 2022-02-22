Экс-депутат бундестага Герд: речь Путина по Донбассу нужно перевести на немецкий язык

Санкт-Петербург, 22 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с длинной речью по вопросу признания суверенитета Донбасса. Бывший депутат бундестага Вальдемар Герд заявил, что заявление российского лидера необходимо перевести на немецкий язык.

Речь Владимира Путина включала в себя ряд исторических фактов, включая создание Украины, геноцид в Донбассе, нападки Запада и НАТО на Россию. Как итог, Москва признала суверенитет ЛНР и ДНР. И скоро лидеры разных стран начнут критиковать это решение, отметил Герд в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Тяжело не согласиться с анализом, который представил Владимир Путин. Видно, что над ним работали хорошие специалисты – аналитики, историки. Хотелось бы иметь этот текст на немецком языке, чтобы покрыть огромный дефицит в образовании немцев, который создается на протяжении 30 лет. Дать возможность простым немецким школьникам засомневаться в доктрине враждебности России, которую им навязывают в последние годы», — добавил экс-депутат.

По словам Герда, он часто использует в своей аргументации те факты, которые представил Путин в своей речи. И при общении с оппонентами политик видит недоумение: они не верят, что Россия не нападала ни на кого.

Редактор газеты «Камертон» Елена Заславская ранее заявила, что признание суверенитета ДНР и ЛНР отражает в первую очередь волю народа Донбасса. Люди выразили свое стремление к независимости еще восемь лет, отметила публицист.