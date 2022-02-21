Студия «Ленфильм» вернула Фонду кино долг в размере 51 млн рублей

Санкт-Петербург, 21 февраля. Легендарная студия «Ленфильм» погасила задолженность перед государственным Фондом кино. Деньги были выделены на поддержку съемок фильмов «Контрибуция» и «Три дня до весны», говорится в сообщении пресс-службы студии.

Сборы от проката картин режиссеров Сергея Снежкина и Александра Касаткина не позволили «Ленфильму» вернуть эти средства своевременно. Долг удалось погасить за счет продажи непрофильного актива — земельного участка на улице Тамбасова, пишет ТАСС.

В конце 2021 года председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук заявил, что экономическое состояние студии нормализовано. Компания планирует выйти на безубыточность в 2022 году.

Старейшая кинокомпания России была создана 5 марта 1914 года. Несколько лет спустя на ее базе был учрежден Петроградский кинокомитет.

Ранее народная артистка России Ирина Алферова заявила, что не смотрит отечественные сериалы. Звезда драмы «Высший класс» предпочитает зарубежные телешоу.