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Стало известно, сколько получат вернувшиеся в Петербург олимпийцы

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 14:09
Спорт
Стало известно, сколько получат вернувшиеся в Петербург олимпийцы
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 21 февраля. Журналисты подсчитали призовые петербургских спортсменов, вернувшихся в город на Неве после выступления на Олимпийских играх в Пекине.

Фигуристы Анастасия Мишина и ее партнер Александр Галлямов получат по 6,5 млн рублей каждый за олимпийское золото и бронзовую медаль. Четвертое место на ОИ-2022 принесет по 600 тысяч рублей фигуристам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Биатлонист Максим Цветков заберет 1,5 миллиона рублей за бронзовую медаль, а также еще по 600 тысяч рублей за два четвертых места. Хоккеисты мужской сборной России Никита Гусев, Александр Самонов и Кирилл Марченко заработали каждый по 2,5 млн рублей за серебро в олимпийском турнире, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В общей сложности в Пекин ездили 29 спортсменов, они представляли девять видов спорта. Крупные призовые полагались с первого по шестое места, остальные участники получат по 50 тысяч рублей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об участии сборной России в зимней Олимпиаде. По его мнению, российские атлеты выступили достойно.

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