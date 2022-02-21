Подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который напал накануне днем на советского и российского композитора Александра Колкера. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска.

По данным регионального МВД, инцидент произошел в лифте жилого дома на набережной Черной речки, 61. Деятель искусства возвращался домой, когда неизвестный мужчина в маске ранил его ножом.

Личность предполагаемого преступника и его местонахождение установили по горячим следам. Мужчина находился в одном из хостелов Санкт-Петербурга. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нападение на композитора произошло в одном из домов недалеко от станции метро «Черная речка». На записи с камер видеонаблюдения видно, как нападавший зашел в кабину лифта сразу после Колкера и напал на него.