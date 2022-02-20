«Лахта Центр» в Петербурге включил подсветку в честь возвращения российских спортсменов

Санкт-Петербург, 20 февраля. Праздничная подсветка зажглась на небоскребе «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге в честь возвращения домой олимпийских спортсменов из Пекина.

Олимпиада 2022 года закончилась и российские спортсмены готовятся вернуться на Родину. Небоскреб «Лахта Центр» начал подготовку к возвращению соотечественников и включил праздничную подсветку. Башня высотки по яркости теперь может сравниться с олимпийским флагом.

Сборная из России завоевала в этом году 32 медали. Из них 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По суммарному количеству это наилучший результат в отечественной истории, а по итогам игр 2022 года в Пекине это второе место.

Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр прошла на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Трансляция началась в 15:00 по московскому времени.