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Сотрудники ЛЭТИ научили беспилотники настраиваться с помощью QR-кодов

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 16:39
Общество
Сотрудники ЛЭТИ научили беспилотники настраиваться с помощью QR-кодов
pixabay.com  /  StockSnap

Санкт-Петербург, 20 февраля. Появился новый метод калибровки беспилотных роботов, который позволит полностью исключить участие человека в данном процессе. Разработку представили сотрудники СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Специалисты университета пояснили, что производители отдельных элементов беспилотных роботов отличаются, что делает автоматическую калибровку техники практически невозможной. Операторы самостоятельно вручную настраивают оборудование. Но новая разработка позволит отказаться от калибровки с помощью человека.

«Он может заменить человека при выполнении этой задачи. Это значит, что, с одной стороны, мы снижаем риски, связанные с человеческим фактором, а с другой, можем быстро и точно настраивать сразу несколько беспилотных роботов», — заявил сотрудник ЛЭТИ Антон Филатов в «Научной России».

Автоматическая настройка осуществляется в два этапа. Сначала производится калибровка камеры, с помощью шахматных досок. Затем происходит настройка колес, для этого робот перемещается по площадке с QR-кодами.

Пандемия коронавируса на один шаг приблизила человечество к новому этапу технологической революции. Об этом заявили ученые из МГУ и Высшей школы экономики.

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