Гранату обнаружили на льду рядом с крейсером «Аврора» в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 февраля. Сообщение об обнаружении подозрительного предмета на льду возле крейсера «Аврора» поступило в Росгвардию 19 февраля. Им оказалась граната для страйкбола. Об этом сообщило ведомство.

Очевидцы рассказали, что предмет был очень похож на ручную гранату. Взрывотехники немедленно отправились на место и обследовали находку.

«На место незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, с привлечением катера на воздушной подушке моторизованной роты ОМОН. Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники определили, что это граната для игры в страйкбол, не представляющая никакой опасности», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники полиции обнаружили взрывное устройство и тесак в сумке уснувшего за рулем приезжего в Мурино. Мужчину задержали.