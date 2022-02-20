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Гранату обнаружили на льду рядом с крейсером «Аврора» в Петербурге

Происшествия
Гранату обнаружили на льду рядом с крейсером «Аврора» в Петербурге
 /  Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 20 февраля. Сообщение об обнаружении подозрительного предмета на льду возле крейсера «Аврора» поступило в Росгвардию 19 февраля. Им оказалась граната для страйкбола. Об этом сообщило ведомство.

Очевидцы рассказали, что предмет был очень похож на ручную гранату. Взрывотехники немедленно отправились на место и обследовали находку.

«На место незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, с привлечением катера на воздушной подушке моторизованной роты ОМОН. Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники определили, что это граната для игры в страйкбол, не представляющая никакой опасности», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники полиции обнаружили взрывное устройство и тесак в сумке уснувшего за рулем приезжего в Мурино. Мужчину задержали.

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петербург граната крейсер аврора
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