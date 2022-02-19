Центр оказания помощи ластоногим в Репино спас более 130 нерп за последние восемь лет

Санкт-Петербург, 19 февраля. Сотрудники петербургского Центра оказания помощи ластоногим в Репино спасли более 130 тюленей и нерп за последние восемь лет, то есть с 2014 года.

Сейчас в центре обновляют бассейный комплекс для реабилитации животных. Предполагается, что ремонт завершат в марте, когда стартует сезон размножения.

В Петербурге и Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих. Речь идет о балтийском сером тюлене и двух подвидах кольчатой нерпы — балтийской и ладожской. Животные находятся на грани вымирания и внесены в Красную книгу, поэтому нуждаются в особой заботе и внимании.

vk.com / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» ранее поделились фотографиями зимних кроваток своих подопечных Крошика и Шлиссика. Соответствующие снимки появились в социальной сети «ВКонтакте» и вызвали умиление у пользователей Сети.