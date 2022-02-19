В Петербурге скончался археолог Сергей Белецкий

Санкт-Петербург, 19 февраля. Ушел из жизни советский и российский историк, археолог, доктор исторических наук, профессор Сергей Белецкий, пишет телеканал 78.ru. Ему было 68 лет. Предварительная причина смерти — последствия коронавируса.

Белецкий скончался в реанимации одной из петербургских больниц. Медики боролись за жизнь археолога, но спасти его не удалось. Дата и место прощания с профессором не названа.

Сергей Белецкий работал в Эрмитаже, в мастерской реставрации монументальной живописи, в отделе археологических сводов Института археологии РАН. Также он является автором более 350 научных публикаций.