Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 15:22
15:20
Весь мир
Сомалийцы осудили полицейских за пытки освещавших атаку «Аш-Шабаб» журналистов
15:20
Весь мир
Ниже среднего: журналисты ЦАР дали оценку итогам работы главы миссии ООН
15:19
Общество
Скончалась экс-министр здравоохранения Карелии Надежда Державина
15:17
Экономика
«Новатэк» назвал условие запуска поставок газа на Камчатку
15:16
Политика
«Присягнувший Майдану русофоб-нацист»: политолог Кот составил портрет «успешного украинца»
15:13
Армия
Капитан Ераносян: ВМФ РФ надежно обезопасил Черное и Азовское моря от провокаций Украины
15:12
Общество
Власти Якутска откроют штрафстоянку для лошадей для решения проблемы самовыгула
15:12
Весь мир
Госдеп США осудил Болсонару за слова о «солидарности с Россией»
15:11
Политика
Премьер Польши Моравецкий пригрозил России санкциями от ЕС «мощнее», чем в 2014 году
15:09
Спорт
Вице-премьер Чернышенко ответил главе МОК Баха на слова о холодности тренеров из РФ
Все новости

Родительский выбор: почему жительницы других регионов едут в Петербург рожать
Общество
Родительский выбор: почему жительницы других регионов едут в Петербург рожать
pixabay.com  /  alessandraamendess

В прошлом году в Северной столице появились на свет более 55 тысяч детей. Статистику пополнили дети не только жительниц Петербурга, но и иногородних рожениц. Чем объясняется выбор россиянок в пользу роддомов города на Неве и как в последние годы изменились представления молодого поколения о родительстве, в беседе с ФАН рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Альбина Бесчасная.

Как сказала эксперт, стремление иногородних рожать в медучреждениях Северной столицы можно объяснить комфортными условиями городских роддомов и качеством медицинской помощи.

«Подобный шаг — это прежде всего осмысленный выбор родителей в пользу рождения здорового малыша. Петербург традиционно входит в топ лидеров по качеству жизни, где медицине отводится значимое место. Свою лепту в это решение вносит и современный тренд на ответственное родительство, когда будущие мамы и папы стараются предугадать все возможные риски», — заявила доцент.

Кроме того, по мнению Бесчастной, по сравнению с тревожным 2020-м, в 2021 году пандемия перестала быть серьезным препятствием для появления ребенка. Более того, будущие родители даже начали находить преимущества в изменившемся образе жизни.

«Удаленный формат работы, который ранее воспринимался населением как неприемлемый, постепенно стал привычным и желанным. Сформировалась модель повседневности, которая сочетает выполнение служебных обязанностей и домашних хлопот, куда также входит забота о детях», — заключила социолог.

Отметим, ранее сообщалось, что численность населения в Петербурге за январь-октябрь 2021 года уменьшилась на семь тысяч человек, в Ленинградской области — увеличилась на 12,7 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные из отчета Петростата.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Родительский выбор: почему жительницы других регионов едут в Петербург рожать
петербург родители беременные роженицы беременные женщины
Комментировать