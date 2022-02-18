Родительский выбор: почему жительницы других регионов едут в Петербург рожать

В прошлом году в Северной столице появились на свет более 55 тысяч детей. Статистику пополнили дети не только жительниц Петербурга, но и иногородних рожениц. Чем объясняется выбор россиянок в пользу роддомов города на Неве и как в последние годы изменились представления молодого поколения о родительстве, в беседе с ФАН рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Альбина Бесчасная.

Как сказала эксперт, стремление иногородних рожать в медучреждениях Северной столицы можно объяснить комфортными условиями городских роддомов и качеством медицинской помощи.

«Подобный шаг — это прежде всего осмысленный выбор родителей в пользу рождения здорового малыша. Петербург традиционно входит в топ лидеров по качеству жизни, где медицине отводится значимое место. Свою лепту в это решение вносит и современный тренд на ответственное родительство, когда будущие мамы и папы стараются предугадать все возможные риски», — заявила доцент.

Кроме того, по мнению Бесчастной, по сравнению с тревожным 2020-м, в 2021 году пандемия перестала быть серьезным препятствием для появления ребенка. Более того, будущие родители даже начали находить преимущества в изменившемся образе жизни.

«Удаленный формат работы, который ранее воспринимался населением как неприемлемый, постепенно стал привычным и желанным. Сформировалась модель повседневности, которая сочетает выполнение служебных обязанностей и домашних хлопот, куда также входит забота о детях», — заключила социолог.

Отметим, ранее сообщалось, что численность населения в Петербурге за январь-октябрь 2021 года уменьшилась на семь тысяч человек, в Ленинградской области — увеличилась на 12,7 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные из отчета Петростата.