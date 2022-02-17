Стало известно состояние пострадавшей после обрушения фасада здания на Обводном канале

Санкт-Петербург, 17 февраля. Обрушение дома произошло на Обводном канале. Помощь врачей потребовалась женщине, которая оказалась под завалами. Стало известно ее состояние, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Ранее указывалось, что у пострадавшей диагностировали перелом плеча, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Бригада скорой помощи отвезла 53-летнюю женщину в больницу. По уточненным данным, у нее перелом ключицы. Сейчас она в сознании. Ее состояние – средней степени тяжести.

Обрушение фасада здания произошло 17 февраля. На месте происшествия работают экстренные службы Петербурга. Под завалами оказался автомобиль. Спасатели проверяют территорию здания, проезжую часть и пешеходную зону.